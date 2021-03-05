Жительницу Удмуртии будут судить за попытку найма киллера для убийства бывшего мужа

38-летнюю жительницу Удмуртии будут судить за организацию приготовления к убийству бывшего мужа по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «3» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Установлено, что около пяти лет назад обвиняемая развелась с 34-летним супругом. Затем она переехала в Ижевск, где проживала в арендованной квартире с четырьмя несовершеннолетними детьми и полугодовалым внуком. В январе 2021 года она решила организовать убийство бывшего мужа для получения пособия по потере кормильца. Для этого она обратилась к знакомому, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложила совершить убийство за 10 тыс. руб. Мужчина пытался ее отговорить, но женщина проявляла настойчивость. После этого он обратился в органы полиции.

Затем, под контролем оперативников, мужчина сообщил обвиняемой, что ее супруг скончался в реанимации. Она встретилась с «исполнителем» и передала ему первую часть суммы в 5 тыс. руб. После этого ее задержали полицейские.