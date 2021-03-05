В Барнауле железнодорожник брал взятки за сокрытие технических неисправностей грузовых вагонов

В Алтайском крае суд рассмотрел уголовное дело в отношении старшего осмотрщика-ремонтника вагонов пункта технического обслуживания станции Барнаул. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, железнодорожник обвинялся в коррупции. Расследование установило, что с октября 2017-го по июнь 2019 года ремонтник получил на банковский счет 53 тыс. руб. от представителей двух коммерческих организаций за сокрытие выявленных технических неисправностей вагонов, поданных под погрузку, а также непринятие решения об их отцепке от состава. Это давало возможность собственникам груза минимизировать убытки.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, которое занималось расследованием этого дела, сообщили, что суд назначил железнодорожнику четыре года условно и штраф 50 тыс. руб.

Илья Николаев