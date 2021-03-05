В ХМАО будут судить мужчину, который зарезал мать за упреки в убийстве отца

СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) завершил расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве матери за упреки в убийстве отца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, что вечером 16 декабря 2020 года 47-летний житель Лангепаса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 74-летней матерью, высказавшей ему претензии из-за убийства отца, ударил ее кухонным ножом в грудь. От удара женщина скончалась на месте. Спустя четыре часа, допив оставшийся алкоголь, мужчина сообщил о происшествии в полицию.

Отметим, в 2008 году мужчина был приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство отца при аналогичных обстоятельствах.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.