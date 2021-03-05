74 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 74 новых случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у восьми детей до 14 лет и 13 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 32 жителя Ижевска, 16 граждан из Глазова, по шесть — из Сарапульского и Шарканского районов, по три — из Воткинска, Сарапула и Глазовского района, по одному — из Можги, Красногорского, Воткинского, Балезинского и Юкаменского районов. При этом 79 пациентов вылечились от COVID-19.

Так, за все время в Удмуртии подтвердили 28 672 случая заражения коронавирусом. Из них 364 закончились летальным исходом, 25 355 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 103 заболевших находятся в тяжелом состоянии.