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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Ярославской области высадят более 220 тысяч елей

В Ярославской области в 2021 году в рамках международной акции «Сад памяти» высадят более 220 тыс. елей, сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства. Акция, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, продлится до 22 июня. Деревья будут высажены на площади более 80 га.

По словам директора департамента Николая Савельева, мероприятия по высаживанию деревьев пройдут, как на территории лесного фонда, так и в населенных пунктах. Он отметил, что при высадке будут учтены все требования Роспотребнадзора.

Дарья Сабаева


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