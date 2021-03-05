В Курганской области задержали обвиняемого в убийстве водителя автобуса на Уралмаше

В Далматово (Курганская область) сотрудниками Следственного комитета и полиции был задержан мужчина 1959 года рождения, обвиняемый в убийстве водителя микроавтобуса в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. Мужчина обвиняется по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), свою вину он признал.

По данным СКР, вечером 24 декабря прошлого года обвиняемый выстрелил в голову водителю автомобиля «Форд Транзит» 1976 года рождения. Во время преступления автомобиль был припаркован напротив одного из домов по проспекту Космонавтов. Мужчина с огнестрельным ранением был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался. Обвиняемый объяснил свой поступок личной неприязнью к убитому.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в данный момент проверяется информация о возможной причастности обвиняемого к иным ранее совершенным преступлениям. «В определенных кругах задержанный известен по прозвищу “череп”. Когда сыщики за ним пришли, он крайне удивился, что на его след все-таки вышли, поскольку надеялся, что сможет остаться безнаказанным. Именно по этой причине он спокойно ходил на работу», — рассказал полковник Горелых. Отметим, ранее мужчина работал в охранном предприятии.

Сейчас по уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий по выяснению всех обстоятельств преступления, сбору и закреплению доказательственной базы. Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.