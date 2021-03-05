Арбитраж встал на сторону УФАС в споре с компанией, представившей недействительную банковскую гарантию

Пермское УФАС законно включило ООО «Стронг», уклонившееся от заключения контракта по выигранному аукциону, в реестр недобросовестных поставщиков. Это признал краевой арбитражный суд, отклонив жалобу компании на решение антимонопольного органа.

Как сообщает пресс-служба УФАС, ранее компания стала победителем аукциона на право расселения жителей Красновишерска из аварийного жилья. Однако в администрации города обнаружили, что банковская гарантия, представленная победителем аукциона, отсутствует в реестре банковских гарантий. После этого был составлен протокол о признании ООО «Стронг» уклонившимся от заключения контракта. Администрация обратилась в УФАС с требованием внести компанию в реестр недобросовестных поставщиков.

Представители ООО «Стронг» заявили, что проблема возникла из-за технического сбоя и что компания располагает действующей банковской гарантией, однако это было опровергнуто банком, который сообщил, что указанная банковская гарантия ООО «Стронг» вообще не выдавалась. После этого компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Не согласившись с решением УФАС, ООО «Стронг» пыталось оспорить его в арбитраже, но потерпело неудачу.