В Башкирии планируют создать сеть зарядных станций для электромобилей

Предприниматели из Башкирии намерены в течение года создать сеть зарядных станций для электромобилей, сообщает «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на бизнесмена Равиля Гатина, который занимается развитием инфраструктуры для электромобилей в Башкирии. По словам предпренимателя, стоимость эксплуатации такой машины может быть в 18 раз ниже по сравнению со стоимостью эксплуатации автомобиля на двигателе внутреннего сгорания.

Господин Гатин отметил, что зарядные комплексы должны составить единую систему, а не располагаться точечно. Он пояснил, что необходимо выстроить зарядные комплексы по дороге в Уфу.

Инициаторы проекта провели переговоры в Кумертау, где также будут открыты несколько зарядных станций. По словам Равиля Гатина, они бесплатны для всех желающих и привлекают внимание к расположенному поблизости бизнесу. В ближайший год в Башкирии планируют создать четыре направления из районов в Уфу, на разных участках которых будут открыты станции для зарядки электромобиля.

13 февраля председатель госкомитета Башкирии по предпринимательству Римма Бойцова сообщила в Facebook, что в селе Бижбуляк, втором населенном пункте после Нефтекамска, открыта заправочная станция по зарядке электромобилей. «Предприниматель Рим Гедельшин успешно воспользовался выданной субсидией госкомитета и открыл для села такую уникальную площадку»,- отметила она, добавив, что в Бижбуляке пользуются услугой заправки четыре электромобиля.

Майя Иванова