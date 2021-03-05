Брассом по стадиону

Члены нового регионального градсовета обсудили концепцию застройки бывшего стадиона УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. Участком возле УДС площадью 5,4 га уже несколько лет владеет девелопер ПМД. Компания планирует возвести на этой территории жилой комплекс, включающий средне­этажную и высокоэтажную застройку, двухэтажный бассейн и многоуровневую парковку на 400 машино-мест. Продаваемая площадь жилья составит 80,9 тыс. кв. м. Члены градсовета одобрили проект, отметив, что внешний облик зданий учитывает архитектурный код окружающей территории.



В Перми 4 марта состоялось первое заседание градсовета, недавно созданного краевыми властями. Среди прочих тем на обсуждение экспертного сообщества вынесли планы по застройке бывшего стадиона УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. Территория площадью 5,4 га за зданием УДС, ограниченная улицами КИМ, Лебедева, Металлистов и Василия Соломина, принадлежит ГК «ПМД». По данным источников „Ъ-Прикамье“, ПМД планирует возвести здесь бассейн, многоквартирные дома переменной этажности и многоуровневую парковку. При этом здание УДС «Молот» останется нетронутым и сохранит свой облик.

Сейчас участок за «Молотом» (ул. Лебедева, 13) используется, в том числе, под стоянки и автосервисы. По генплану, бывшее футбольное поле относится к общественно-деловой зоне ТСП-ОД, по правилам землепользования и застройки — к зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3, где не предусмотрена жилая застройка. Изначально территория площадью 5,4 га принадлежала ПАО «Мотовилихинские заводы», однако в результате перепродаж в 2017 году владельцем площадки стал ПМД. Компания планировала возвести здесь жилье, плавательный бассейн и детский сад, но предыдущие региональные власти во главе с Максимом Решетниковым не согласовали проект, намереваясь сохранить спортивное назначение участка. В 2020 году стороны возобновили переговоры, рассматривая возможность обмена площадки на другую.

Согласно концепции ПМД, бассейн разместится на участке в 7 тыс. кв. м, он будет представлять собой двухэтажное здание с чашей 50 на 25 м. Общая площадь здания составит порядка 9,6 тыс. кв. м. По данным члена градсовета, гендиректора «Орсо групп» Михаила Бесфамильного, после ввода в эксплуатацию бассейн останется в собственности девелопера.

Общая площадь зданий в жилом квартале составит 148 тыс. кв. м, из них на продаваемое жилье придется 80 тыс. «квадратов», на встроенные помещения — 8,6 тыс. «квадратов». Комплекс на 1245 квартир будет рассчитан на 2952 жителя. Дома предполагаются разновысотные (в 7, 9 и 11 этажей), два дома будут по 18 и 21 этажу. Также проект включает 945 машино-мест в наземных стоянках, включая многоуровневую парковку на 400 мест.

Фасады жилых домов впишутся в окружающую застройку, включающую современные и исторические здания, в том числе пять памятников архитектуры. Облик исторических зданий при просмотре с примыкающих улиц не будет нарушен высотками. На первом этапе, к середине 2024 года, ПМД планирует возвести бассейн и первую очередь домов. Остальные этапы проекта реализуют до середины 2027-го. Девелопер также запланировал реконструировать сквер за ДК им. Ленина по ул. Лебедева и бульвар перед УДС «Молот».

Участники градсовета одобрили проект ПМД, однако в компании отказались прокомментировать „Ъ-Прикамье“ совещание.

Члены градсовета, опрошенные „Ъ-Прикамье“, положительно оценили проект застройки. По словам представителя кафедры «Архитектура и урбанистика» строительного факультета ПНИПУ Андрея Головина, презентованный проект представляет собой хороший пример согласованной позиции городских властей и девелопера. «Работа города и застройщика над планом развития территории в тандеме позволяет определить масштаб и образ застройки, обеспечить появление спортивной инфраструктуры, учесть условия транспортного обслуживания. Предложенная концепция представляет собой компромисс общественных интересов и экономики застройщика»,— прокомментировал планы ПМД Андрей Головин.

Член градсовета, гендиректор АО «Стройпанелькомплект» Виктор Суетин заметил, что сегодня бывший стадион «Молота» не отвечает «никаким требованиям и не несет никакого функционала». Господин Суетин посчитал проект ПМД интересным, отметив, что застройщик взял на себя обязанность возвести не только ЖК с парковками, но и бассейн. «Архитекторы посмотрели прилегающие территории и архитектуру и потом учли высотность застраиваемой территории. На мой взгляд, квартал очень неплохо выглядит, он не загроможден. Плотность застройки — 3,3, но квартал свободный, в нем хорошо дышится»,— подчеркнул гендиректор «Стройпанелькомплекта».

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный охарактеризовал концепцию ПМД как редевелопмент территории, когда на пустующем участке возводится спортивный кластер и жилая застройка. «Архитектурная концепция мне понравилась — это такая смешанная застройка с высотными акцентами и с так называемым архитектурным кодом, когда фасады здания имеют определенную характеристику какой-то застройки — фигурную кирпичную кладку и другие элементы»,— высказался собеседник. Глава «Орсо групп» добавил, что после одобрения градсоветом концепции участка ПМД надо будет внести изменения в Правила землепользования и застройки, пройти публичные слушания и прочие обязательные процедуры.

Евгения Ахмедова