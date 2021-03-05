Насилию нашли потерпевшего

Житель Пензы Виталий Вьюнов признан потерпевшим по уголовному делу о превышении должностных полномочий сотрудниками управления уголовного розыска регионального УМВД.Сотрудники полиции задержали его 25 февраля по подозрению в вымогательстве, доставили в отделение и там избили. Информацию в Следственный комитет передал адвокат Александр Федулов, представляющий Вьюнова в этом деле. Уголовное дело возбуждено в минувшую среду, есть ли в нем подозреваемые, следствие не уточняет. Адвокат потерпевшего утверждает, что насилие в отношении задержанных — «стандартные методы» работы пензенской полиции.

Вчера Следственный комитет признал пензенца Виталия Вьюнова потерпевшим в уголовном деле о превышении полномочий сотрудниками пензенской полиции. Как рассказал „Ъ“ его адвокат Александр Федулов, 25 февраля домой к Вьюнову пришли сотрудники уголовного розыска, задержали его и доставили в здание Управления уголовного розыска УМВД по Пензенской области. Там мужчине объявили, что он подозревается в вымогательстве. Когда Виталий Вьюнов отказался признавать вину, его избили.

Информацию о побоях распространила правозащитная организация «Зона права». Как сообщили правозащитники, мужчина рассказал, что трое оперативников надели на него наручники, связали ноги буксирочным тросом и жестоко избили. Кроме того, полицейские, предположительно, раздели задержанного догола и угрожали сексуальным насилием, заявляли, что засунут резиновую дубинку ему в задний проход.

Когда Вьюнова доставили на допрос к следователю, побои увидел его адвокат, который смог зафиксировать травмы на видео. На опубликованном «Зоной права» ролике видно, что тело задержанного покрыто многочисленными синяками и ссадинами: на голове, руках, плечах и ногах.

Привлеченный к делу о побоях со стороны полицейских адвокат Александр Федулов передал видеозапись в Следственный комитет и написал заявления на действия сотрудников полиции. Проверку, как сообщил „Ъ“ господин Федулов, проводил следственный отдел Железнодорожного района СУ СКР по Пензенской области.

Сам Виталий Вьюнов 26 февраля был взят под стражу по подозрению в вымогательстве на два месяца и сейчас находится в пензенском СИЗО.

В пресс-службе СУ СКР по Пензенской области „Ъ“ сообщили, что по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Есть ли в уголовном деле подозреваемые, в СКР пока не ­уточняют.

В полиции утверждают, что задержанный мог нанести себе телесные повреждения самостоятельно. В региональном УМВД признали, что 25 февраля оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Пензенской области задержали ранее судимого гражданина.

«При доставлении указанного гражданина в отдел внутренних дел он оказал сопротивление, во время движения выпрыгнул из служебного автомобиля и попытался скрыться. Полицейские повторно задержали подозреваемого и доставили в отдел внутренних дел»,— сообщили в полиции, уточнив, что «руководством территориального органа будет дана оценка полноте принятых сотрудниками мер по отношению к подозреваемому в тяжком преступлении».

Как выяснил „Ъ“, в 2010 году Октябрьский районный суд Пензы признал Виталия Вьюнова виновным в двух эпизодах попытки продажи наркотиков при помощи интернета (ч. 3 ст. 30, п.б ч. 2 ст. 228.1 УК РФ). Подробности дела на сайте суда не опубликованы.

Адвокат Александр Федулов утверждает, что опубликованная пензенским УМВД информация не соответствует действительности. «Из машины он не выпрыгивал, его избили уже в отделении,— уверяет он.— Это стандартные методы пензенских полицейских, но с ними никто не хочет связываться». Он также отметил, что его доверитель утверждает, что никаких поводов к нанесению побоев он не давал.

Сергей Петунин