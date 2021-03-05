Раз пошла такая пляска

Мэрия отменила празднование Масленицы в Перми, традиционные гуляния в Хохловке тоже не состоятся. Как выяс­нил „Ъ-Прикамье“, против проведения массовых мероприятий в следующие выходные выступило региональное управление Роспотребнадзора. При этом культурная жизнь в краевой столице постепенно восстанавливается. Досуговые учреждения практически вернулись к прежнему ритму работы и активно проводят выставки, концерты и другие события. Поток зрителей из-за действующих ограничений пока существенно ниже, чем был до пандемии, однако представители отрасли отмечают, что интерес пермяков к мероприятиям резко возрос.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, причиной отмены масленичных гуляний в Перми стало поступившее в адрес городских властей предупреждение управления Роспотребнадзора. Об этом рассказал источник в мэрии.

Ранее МАУ «Агентство социокультурных проектов» объявило закупку на проведение Масленицы в краевой столице. Начальная цена контракта составляла 366,6 тыс. руб. Согласно техзаданию, подрядчик должен был обеспечить сценический комплекс, пагоды-гримерки, звуковое, световое и видеооборудованиее площадки на эспланаде перед Театром-Театром. Однако 1 марта заказчик отменил закупку.

По словам собеседника в горадминистрации, до этого надзорное ведомство вынесло аналогичное предупреждение краевому правительству, из-за чего были отменены традиционные масленичные гуляния в Хохловке, назначенные на 14 марта. По информации в соцсетях музейного комплекса, вместо массового празднования Хохловка разработала несколько игровых программ, однако участие в них можно будет принять только по предварительной записи. Также в праздничные выходные 13 и 14 марта в музее будут проходить различные мастер-классы, но на них тоже нужно записываться заранее.

Источник „Ъ-Прикамье“ добавил, что пока ближайшее массовое мероприятие, к которому готовятся краевые и городские власти, это Парад Победы 9 мая.

Вместе с тем, в пермских учреждениях культуры и досуга уже сейчас активно проводятся различные встречи, концерты и выставки. Число мероприятий в афише многих из них вернулось к докарантинному. К примеру, частная филармония «Триумф» на март и начало апреля запланировала более 11 событий, как собственных, так и тех, что пройдут на ее площадке на правах аренды. По словам директора филармонии Марии Зуевой, это сопоставимо с числом мероприятий, бывших в планах на аналогичный период прошлого года до начала пандемии.

«Пермская ярмарка» планирует провести в марте ярмарку «Металлообработка. Сварка. Урал-2021», гостевой проект «Регионы России» и ярмарку недвижимости. На Заводе Шпагина до конца месяца состоится пять мероприятий: весенний RED Market, зимняя сессия краевого форума «Пермский период», фестиваль-конкурс «Кубок Квазара», Кубок Прикамья по танцам-2021 и фестиваль Myami Fest. В Центре городской культуры (ЦГК) на этой неделе уже прошла экскурсия по выставке «Через барьеры», состоялось открытие новой экспозиции «Кто мы, куда мы плывем», в планах — открытая лекция проректора ВШЭ Валерии Касамара.

Директор ЦГК Татьяна Синицына сообщила, что в последние дни учреждение практически вернулось к прежнему ритму работы: «Ограничения постепенно менялись, и мы подстраивались под них: весной офлайн-мероприятия было проводить нельзя, и для нас был доступен только онлайн режим, позже, когда это стало возможно, мы начали проводить камерные мероприятия с ограниченным числом посетителей, сейчас ситуация постепенно стабилизируется, и мы входим в обычный режим».

Число зрителей пока существенно меньше, чем до введения ограничений прошлой весной. Как сообщили на «Пермской ярмарке», поток посетителей на мероприятиях снизился на 30–40%. Это связано с тем, что, в соответствии с требованиями, выставочное объединение ограничивает единовременное пребывание людей на площадке. «В то же время, улучшилось „качество“ посетителей: теперь на площадку приходит целевой покупатель, задача которого не „посмотреть, что есть“, а купить конкретный товар или услугу, которых нет в магазинах»,— отметили в учреждении.

Фиксируют снижение потока гостей и в «Триумфе» и ЦГК. В Центре городской культуры поясняют, что уменьшение количества посетителей связано с изменением формата многих мероприятий. «В соответствии с противоэпидемическими требованиями, мы не можем собирать больше 20–30 человек, поэтому перешли на камерные форматы. При этом интерес к событиям, в силу того что количество гостей вынужденно ограничено, сильно возрос: как только мы объявляем регистрацию на какое-либо событие, все места моментально заполняются. Чувствуется, что люди изголодались по мероприятиям»,— отмечает Татьяна Синицына. Филармония «Триумф» в настоящий момент, как и все концертные организации, не может заполнять зал более чем на 50%. «Но по сравнению с осенью зрители стали приходить гораздо активнее. Во-первых, они все-таки соскучились сидеть дома. Во-вторых, появилась возможность привиться, что тоже положительно влияет на готовность людей посещать массовые мероприятия. Конечно, мы надеемся, что в дальнейшем допустимую вместимость зала увеличат хотя бы до 70%. Это даст возможность попасть на концерты большему количеству людей»,— рассказала директор «Триумфа» Мария Зуева.

Дистанционный формат мероприятий, несмотря на доступность встреч вживую, в настоящий момент тоже сохраняется. Так, ЦГК полностью перевел в онлайн совместный с книжным магазином «Пиотровский» проект «Лекторий ЦГК». «Теперь есть возможность приглашать экспертов, которые не могли раньше приехать в Пермь. Так что у пандемии есть даже определенные плюсы, мы сумели вынести из нее что-то полезное для себя»,— отметила руководитель культурного учреждения.

Екатерина Артемова