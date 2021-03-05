Журналист попал в сеть

Кировский районный суд Астрахани заключил под стражу на два месяца журналиста и телеведущего Игоря Белякова. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Следствие полагает, что фирма, директором которой является господин Беляков, заключала контракты с ГАУ АО «Центр развития спортивной инфраструктуры» по выпуску телевизионных передач и, предположительно, исполнила некоторые работы не в полном объеме. При этом, по словам адвоката журналиста, организация не предъявляла претензий ­исполнителю.

По решению Кировского районного суда Астрахани журналист и телеведущий Игорь Беляков был заключен под стражу до 27 апреля. Ранее 1 марта он был задержан по подозрению в совершении крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Адвокат господина Белякова Полина Тамакулова сообщила, что уголовное дело было возбуждено астраханским управлением ФСБ. В ведомстве никаких комментариев об уголовном деле не дают.

Журналист Игорь Беляков является директором ООО «РГ „Астраханский пресс-клуб“». Как стало известно „Ъ“, его компания оказывала услуги ГАУ АО «Центр развития спортивной инфраструктуры», имеющей бюджетное финансирование. Фирма телеведущего в течение четырех лет заключала с ней контракты по выпуску передач на телеканале ГТРК «Лотос» и радиоканале «Южная волна». Выпуски выходили в эфир сначала за плату со стороны «Астраханского пресс-клуба», но спустя некоторое время стали выходить на безвозмездной основе: передачи набрали высокую популярность среди зрителей, поэтому телеканал выбрал именно такую форму ­вещания.

Следствие посчитало, что компания господина Белякова выполняла свою работу по договору не в полном объеме. Так, сумма невыполненных работ якобы составила около 4 млн руб. Как уточнила адвокат, со стороны спортивной организации к фирме телеведущего претензий не было, и все работы по договору выполнялись в срок.

Игорь Беляков — автор передачи о рыбалке «Клевое место» и организатор фестиваля «Вобла». Ранее был пресс-секретарем первого губернатора Астраханской области Анатолия Гужвина. Кроме того, в регионе он известен как политтехнолог, однако источники „Ъ“ отметили, что этой работой он вплотную не занимается уже несколько лет.

В ГТРК «Лотос» вчера некому было прокомментировать уголовное дело. Ряд источников „Ъ“ сообщили, что в телерадиокомпании проводились следственные действия, но подтвердить эту информацию в ГТРК не ­смогли.

Несколько астраханских политиков выступили в поддержку и подписали поручительство за господина Белякова. Однако суд при принятии решения о мере пресечения не принял его во внимание. Поручительство подписали депутаты Госдумы РФ Леонид Огуль («Единая Россия») и Олег Шеин («Справедливая Россия»), депутат думы Астраханской области единоросс Александр Ходаев, а также бывшая глава Астрахани Алена Губанова.

«Знаю Игоря Белякова 30 лет и, как большинство астраханцев, верю в то, что здравый смысл и справедливость восторжествуют. Я подписала поручительство, потому что убеждена: вины Игоря Белякова нет, есть некие бюрократические несуразицы»,— отметила госпожа Губанова

Депутат Госдумы Олег Шеин сказал „Ъ“, что у него «нет оснований сомневаться в личной порядочности Игоря Белякова и в том, что это абсолютно честный человек». Он уточнил, что реакция всего астраханского сообщества безотносительно каких-то политических предпочтений здесь совершенно определенная. «Игоря Белякова все мы хорошо знаем и любим как человека, который вел профессиональные передачи о рыбалке, проводил фестивали „Вобла“. И он как очень популярный телеведущий, соответственно, имел заказ на передачу, и в контракте было указано, что плата идет на изготовление материала. Заказчика, в принципе, это устраивало, и от него нет никаких жалоб. Это вообще какая-то непонятная история. Никто не понимает мотивации следствия»,— отметил Олег Шеин.

В Союзе журналистов России отметили, что готовы оказать юридическую поддержку господину Белякову. Заместитель председателя СЖР Алексей Вишневецкий пояснил, что ситуация «находится на контроле СЖР». По его словам, специалисты намерены обратиться в прокуратуру, чтобы та проконтролировала, нет ли нарушений в ведении уголовного дела.

Мария Шахрай