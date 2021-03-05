Строй-сигнал

Основным соперником экс-спикера Пермской думы Юрия Уткина в округе №22 может стать бенефициар и основатель стройгруппы «Развитие» Алексей Раев. По информации „Ъ-Прикамье“, господин Раев намерен участвовать в выборах в думу при поддержке «Единой России». Эксперты считают застройщика ресурсным кандидатом, но отмечают, что он может столкнуться с трудностями при привлечении на свою сторону сложившегося электората.



На выборы депутата Пермской думы по одномандатному округу №22 может выдвинуться председатель наблюдательного совета строительной группы «Развитие» Алексей Раев. Такое предположение сделал политолог Виталий Ковин в своем telegram-канале «НЕтайный НЕсоветник губернатора». Господин Ковин опубликовал фотографию билборда, размещенного в округе №22, с поздравлением от Алексея Раева с 23 февраля.

Источники „Ъ-Прикамье“, знакомые с подготовкой выборов в городскую думу, также считают выдвижение застройщика по округу №22 вероятным. Как полагает один из собеседников, Алексей Раев может заявиться на праймериз «Единой России» и в случае победы пойти на выборы при поддержке партии. Получить комментарий самого господина Раева не удалось, он не отвечал на звонки по известному редакции номеру телефона.

Действующим депутатом по округу №22 является экс-спикер Пермской думы Юрий Уткин. В прошлом году депутаты большинством голосов лишили его полномочий председателя представительного органа. Экс-спикер пытался оспорить данное решение в Ленинском райсуде Перми и Пермском краевом суде. Однако суды признали решение депутатов законным и оставили его в силе. Сейчас Юрий Уткин продолжает работать в думе как депутат на постоянной основе. Получить его комментарий о планах по участию в выборах не удалось, так как экс-спикер не ответил на звонок корреспондента „Ъ-Прикамье“.

Согласно данным из открытых источников, Алексей Раев окончил Тамбовское военное училище по специальности «авиационный инженер». Служил офицером морской авиации на Тихоокеанском флоте во Владивостоке. В начале 2000-х вернулся в Пермь и занялся бизнесом — был совладельцем ныне обанкротившегося завода стройматериалов. В последние годы основал стройгруппу «Развитие». Является членом «Единой России».

Политолог Виталий Ковин полагает, что у Алексея Раева могут возникнуть сложности при мобилизации на праймериз электората Юрия Уткина. «Если Юрий Уткин тоже будет участвовать в праймериз, то перетянуть его электорат, сформировавшийся за время депутатской деятельности, будет непросто. Тем более что ГК „Развитие“ не локализована в каком-либо округе, а строит объекты в разных районах Перми»,— отмечает эксперт.

«Вместе с тем, у Алексея Раева уже есть команда и ресурсы для проведения избирательной кампании. И в случае неудачи на праймериз он имеет хорошие шансы на победу как кандидат-самовыдвиженец. Ресурсов на сбор подписей и привлечение на свою сторону лояльного действующей власти электората ему, наверняка, хватит»,— добавляет политолог. При этом он отмечает, что после передачи градостроительных полномочий с городского на краевой уровень для застройщика могли бы быть более интересными выборы в законодательное собрание.

Политтехнолог Алексей Чусовитин считает участие Юрия Уткина в выборах маловероятным: «Пока непонятно, хватит ли у него решимости и средств, чтобы вести кампанию исключительно на собственных ресурсах. Он никогда не участвовал в конкурентных выборах, поэтому вряд ли решится выдвинуть свою кандидатуру без поддержки городских и краевых властей». «У Алексея Раева, напротив, достаточно ресурсов для организации эффективной кампании. Тем более что он уже начал готовиться, размещать плакаты в интересующем округе»,— добавляет эксперт. По его словам, господин Раев может привлечь на свою сторону часть электората Юрия Уткина. «Конечно, Юрий Аркадьевич не терял времени, активно работал в округе в качестве депутата. Но его деятельность была направлена на провластный электорат в целом, а не лояльный лично депутату Уткину. Эти люди готовы проголосовать за любого представителя „Единой России“, которого поддерживает система»,— поясняет Алексей Чусовитин.

Константин Кадочников