Владелец «Автохолдинга на Восстания» вновь избежал субсидиарной ответственности

Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «ЭКСП» (входит в «Автохолдинг на Восстания» вместе с ООО «Рубикон») о привлечении к субсидиарной ответственности владельца компании Алексея Титова. Информация об этом содержится в картотеке суда. Управляющий должника намеревался взыскать с господина Титова 166,7 млн руб.

Напомним, в ноябре 2015 года в отношении ООО «ЭКСП» и ООО «Рубикон» из «Автохолдинга на Восстания», который торговал автомобилями Honda и Jeep, была введена процедура конкурсного производства. Общества задолжали кредиторам 226 и 177,71 млн руб. соответственно. Среди кредиторов самым крупным является «Росбанк» с требованием в 148 млн руб. в отношении каждой компании, он и подал заявления о признании компаний банкротами весной 2015 года.

Ранее конкурсный управляющий ООО «Рубикон» также обращался в суд с заявлением о привлечении Алексея Титова к субсидиарной ответственности по обязательствам компании на сумму 177,71 млн руб. Однако суд отказал в удовлетворении заявления. В «Рубиконе» Алексею Титову принадлежало 50%, еще 50% находилось в собственности бывшего совладельца АКБ «Экопромбанк» Владимира Нелюбина, признанного банкротом в 2016 году. Сегодня ООО «Рубикон» не действует, конкурсное производство в отношении общества завершилось в 2018 году.