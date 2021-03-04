Михаил Мишустин посетил новый логистический почтовый центр «Почты России» и группы ВТБ в Новосибирской области. Все процессы в центре полностью автоматизированы, это позволяет повысить качество и точность доставок и значительно ускорить обработку почты. Кроме того, новосибирский ЛПЦ — первый логистический объект, где сортировочные машины работают на базе собственного программного обеспечения «Почты России». ЛПЦ расположен в непосредственной близости от международного аэропорта Толмачево, и через него сможет проходить до 25% всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии, а также транзитные отправления. Инвестиции в строительство и оборудование центра составили 7,5 млрд руб. Тестовый запуск оборудования проходил с декабря 2020 года, а в феврале началась обработка почты уже в нормальном режиме. Во втором квартале 2021 года планируется выход ЛПЦ на проектную мощность.

Британский сервис доставки еды Deliveroo проведет IPO на 8 млрд фунтов стерлингов. Это размещение может стать одним из крупнейших в Европе в текущем году и крупнейшим в Великобритании. Компания была основана восемь лет назад американцем тайваньского происхождения Уильямом Шу. Сейчас сервис работает не только в Великобритании, но и в других странах. Среди инвесторов Deliveroo есть, к примеру, американский интернет-гигант Amazon.

Финтех-компания Square, владельцем которой является основатель социальной сети Twitter Джек Дорси, купит музыкальный сервис Tidal. Цена сделки — $300 млн. Сейчас портал принадлежит рэперу Jay-Z. После закрытия сделки музыкант войдет в совет директоров Square.