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Почти 60% работников Кубани не успевают полноценно обедать

Большая часть жителей Краснодарского края не использует положенный по закону часовой перерыв на обед или использует его только частично. Согласно исследованию HeadHunter, подавляющее большинство кубанцев (49%) тратят на обед от 15 до 30 мин, 29% - от 30 до 60 минут, 19% жителей Краснодарского края обедают меньше, чем за 15 мин, и только 1% опрошенных сервисом могут позволить себе обеденный перерыв дольше часа.

По доле работников по найму, тратящих на обед менее 15 минут, Краснодарский край делит третье место с Московской областью, на первом месте в рейтинге российских регионов - Ростовская область (22%), на втором – Нижегородская область (20%).

В целом по стране дольше всех обедают работники сферы строительства и юристы (таких сотрудников - по 41%). Среди тех, кто успевает обедать меньше, чем за 15 мин, больше всего работников компаний сферы туризма и ресторанного бизнеса (30%), медицины и фармацевтики (27%). При этом доля как следует обедающих мужчин (обеденный перерыв от 30 до 60 мин) составляет 34%, среди женщин таких сотрудниц меньше - 27%.

Ольга Логинова


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