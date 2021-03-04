Тендер на 25 млн рублей на благоустройство общественной зоны в Крымском районе выиграл «Эксперт-Строй-Кубань»

Подрядчиком по государственному контракту на благоустройство общественной зоны в станице Варениково Крымского района Краснодарского края, на участке по улице Ленина, 75 выиграла краснодарская компания «Эксперт-Строй-Кубань». Согласно тендерной документации, сумма контракта по итогам аукциона на понижение составила 25 млн руб., стартовая цена подряда была в ходе торгов была снижена на 6% (с 26,6 млн руб.)

По решению конкурсной комиссии, работы по благоустройству, которые предполагают обустройство сквера, детской площадки, установку уличной мебели, тренажеров и освещения, выполнит ООО «Эксперт-строй Кубань».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эксперт-Строй-Кубань» зарегистрирована в Краснодаре в 2013 году, генеральным директором является Алексей Попов, бенефициарием – Алексей Селиверстов. Компания относится к категории малых предприятий, численность сотрудников - семь человек. Сообщается, что компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и магистралей, а значительную долю ее выручки составляют госконтракты. В настоящий момент ООО «Эксперт-Строй-Кубань» заключило четыре государственных контракта на 69,2 млн руб.

Ольга Логинова