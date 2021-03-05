«Искру» разжигают миллиардами

Одно из крупнейших машиностроительных предприятий Перми — ПАО «НПО „Искра“» получило в 2020 году чистый убыток в размере более 1,72 млрд руб., следует из отчета общества. При этом предприятие намерено получить в Сбербанке кредит в 13,3 млрд руб. В компании говорят, что убыток возник из-за списания в пользу НПО долгов обанкротившихся дочерних обществ «Искры», и отмечают, что выручка общества выросла в два раза. Планы по получению кредита в ПАО объясняют необходимостью дофинансирования текущих проектов и пополнения оборотных средств предприятия. Деньги «Искра» получит под поручительство «Роскосмоса».



ПАО «НПО „Искра“» опубликовало бухгалтерскую отчетность за 2020 год. Как следует из документа, чистый убыток общества в указанный период составил 1,724 млрд руб. При этом позапрошлый год компания закончила с прибылью в 1,202 млрд руб., а в 2018-м этот показатель составил 567 млн руб. В то же время, выручка НПО увеличилась с 6,291 млрд руб. в 2019-м до 11,501 млрд руб. в отчетном периоде. Убыток с продаж снизился с 650,4 до 361,3 млн руб. Также в документе указывается, что в итоге себестоимость продаж составила 11,862 млрд руб., превысив выручку на 361 млн руб.

Кроме того, отчетность НПО «Искра» фиксирует существенный рост по ряду позиций, касающихся расходных обязательств. Так, затраты на производство, не давшее продукции, выросли с 4,699 до 678,3 млн руб. Кроме того, предприятие было вынуждено зарезервировать почти 596 млн руб. под обесценение незавершенного производства и сомнительные долги. В 2019 году резервы под указанные нужды не создавались. При этом в отчете сообщается, что НПО подписало в январе текущего года соглашение со Сбербанком о предоставлении дополнительного кредита в 13,3 млрд руб. на десять лет с отсрочкой погашения его тела почти на четыре года. Кроме того, кредитная организация рефинансирует текущий портфель заемщика.

ПАО «НПО „Искра“» является преемником СКБ-172 (позднее — КБмаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке двигателей для ракеты РТ-2, ПКР «Гранит», второй и третьей ступеней ракеты Р-39 комплекса морского базирования «Тайфун», двигателей противокорабельных ракет Brahmos, «Оникс» и «Яхонт», изделий межконтинентальных баллистических ракет морского («Булава») и наземного («Тополь-М» и «Ярс») базирования. Также предприятие выпускает продукцию для теплоэнергетического комплекса. Как ранее отмечали в НПО «Искра», положительный финансовый результат прошлых лет был обеспечен именно за счет прибыли от реализации гражданской продукции.

Отметим, что в 2019 году руководство ОРКК решило досрочно прекратить полномочия гендиректора НПО «Искра» Владимира Шатрова из-за итогов 2018 года, в ходе анализа которых были выявлены «негативные факторы в финансовой деятельности и серьезные отставания от графика по ряду ключевых проектов». Тогда предприятие перешло под прямое управление корпорации, а должность гендиректора была ликвидирована. Впрочем, в ноябре прошлого года структура управления обществом вновь изменилась: ОРКК отказалась от прямого управления, а должность гендиректора была восстановлена.

В ПАО «НПО „Искра“» „Ъ-Прикамье“ отрицательный финансовый результат объяснили реализацией части незавершенного производства, а также списанием безнадежной задолженности ряда предприятий, которые находятся в процедуре банкротства или уже прошли ее. В числе них указываются АО «Искра-Авигаз», АО «Искра-Энергетика», АО «Искра-Турбогаз», которым НПО выдавало кредиты.

При этом, как считают в компании, отрицательная рентабельность продаж на финансовый результат предприятия существенного влияния не оказала. На этот показатель повлияла высокая конкуренция на рынке газоперекачивающих агрегатов. «На нем присутствует достаточное количество игроков, уровень ценообразования фактически такой, что поставщики соглашаются с минимальной экономической эффективностью. Изначально мы закладывали в проекты минимальную рентабельность,— пояснили в пресс-службе НПО «Искра».— В процессе реализации заказов мы столкнулись с тем, что сроки сдачи сдвинулись, а из-за изменения политики ценообразования некоторых смежников часть контрактов оказалась с отрицательной рентабельностью». При этом контракты с минимальной расчетной рентабельностью заключались руководителями и «несколько лет назад».

Кредит, по данным представителей предприятия, НПО получит на дофинансирование текущих крупных проектов и пополнение оборотных средств под поручительство «Роскосмоса». В ноябре спецкомиссия при правительстве РФ одобрила план финансового оздоровления «Искры», который предполагает, в том числе, рефинансирование текущей кредитной задолженности. «Несмотря на формальный убыток в 2020 году, финансовое положение стабильно, оборотные средства предприятия пополнились, предоставленные Сбербанком льготные условия позволяют без проблем исполнять текущие проекты в рамках ТЭК и гособоронзаказа»,— считают в компании.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев говорит, что из-за динамики цен на газ проекты в этой отрасли сейчас «не на коне». «Масштабные проекты реализуются крупными госкорпорациями, небольшим игрокам, к которым я отношу это предприятие, попасть в них непросто, ситуация для них неблагоприятная». При этом эксперт отмечает, что в условиях пандемии возможность предприятия получить поддержку под гарантии государства «фактически очевидна». «Особенно это касается тех, кто участвует в серьезных программах»,— пояснил господин Пантелеев.

Дмитрий Астахов