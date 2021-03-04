Экосистемный успех

По итогам 2020 года нефинансовый бизнес Сбера получил 8,6 млрд руб. прибыли до налогообложения. Ранее этот сектор работал с убытком. Выручка нефинансового бизнеса по сравнению с 2019 году выросла чуть менее чем в три раза — до 71,4 млрд руб. Показатель отражает доходы сектора как по полностью принадлежащим Сберу компаний, так и по компаниям, в которых группа не является контролирующим совладельцем.

Нефинансовый бизнес Сбера получил 8,6 млрд руб. прибыли до налогообложения, следует из финансовой отчетности группы за 2020 год. Годом ранее этот сектор показывал 1,5 млрд руб. убытка. Выручка от нефинансового бизнеса увечилась в 2,7 раза и достигла 71,4 млрд руб. Стоимость входящих в этот сектор компаний также существенно выросла— в 3,5 раза до 136,6 млрд руб.

В нефинансовый бизнес Сбера входят сервисы экосистемы группы: e-commerce («СберЛогистика», «СберМаркет», «Самокат»), медиа (активы Rambler Group, «СберЗвук», «Союзмультфильм»), фудтех (Delivery Club, «Кухня на районе»), такси («Ситимобил»), каршеринг (You Drive), здравоохранение («СберЗдоровье»), а также сервисы для бизнеса (SberCloud, BI.ZONE). В то же время в сектор не попали оператор сотовой связи «Сбербанк Телеком», сайты «Работа для вас» и «ДомКлик» и ряд других сервисов.

Наибольшую выручку принесли b2b-сервисы — 33,6 млрд руб. Показатель услуг e-commerce составил 12,9 млрд руб. Выручка медиаактивов равняется 7,4 млрд руб. Фудтех, такси и каршеринг принесли в общей сложности 4,8 млрд руб., сервисы здравоохранения — 2,1 млрд руб. Выручка остальных компаний нефинансового бизнеса составила 10,6 млрд руб.

В Сбере отметили, что общая выручка отражает доходы компаний нефинансового бизнеса с учетом принадлежащих на 100% дочерних компаний и с учетом партнеров, где у группы неконтрольная доля: «Эти компании учитываются как ассоциаты». Там также напомнили, что в 2020 году Сбер приобрел мажоритарные доли в «СберМаркете» и картографическом сервисе 2ГИС, а также консолидировал 100% Rambler Group (несколько медиа, тематические сайты и онлайн-кинотеатр Okko). Кроме того, компания запустила собственный стриминговый сервис «СберЗвук».

ПАО Сбербанк