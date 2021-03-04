В Нововоронеже стартовало первенство ЦФО России по боксу

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Многофункциональный стадион «Старт»* в г. Нововоронеже – городе-спутнике Нововоронежкой АЭС – стал площадкой для проведения первенства Центрального Федерального округа России по боксу среди юниоров 17-18 лет.

На торжественной церемонии открытия присутствовали чемпионы Европы по боксу, призеры Олимпийских игр, представители правительства Воронежской области, администрации города атомщиков, руководство Нововоронежской АЭС. Организаторами мероприятия выступили Федерация бокса России, Воронежской области и г. Нововоронежа.

Ребята, которые занимаются боксом, сделали правильный выбор в пользу здорового образа жизни. Спорт помогает мужчине стать сильным, выносливым, вырабатывает характер и силу воли.

Все спортивные обьекты в Нововоронеже, построенные в рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области, функционируют и мы рады участникам различных соревнований, которые проходят в городе», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

В соревнованиях примут участие более 130 спортсменов из 16 регионов. В течение пяти дней они будут сражаться за награды в десяти весовых категориях. 6 марта назовут имена победителей, которым предстоит выступить на первенстве России по боксу.

«Боксеры ЦФО являются одними из сильнейших спортсменов, поэтому, уверен, бои будут зрелищными и захватывающими. Такие соревнования позволяют спортсменам и их тренерам показать свое мастерство, а также получить новые навыки, обменяться опытом», - отметил руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин.

*Многофункциональный стадион «Старт» построен в Нововоронеже на средства, выделенные по Соглашению между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области, подписанному в 2012 году.