МТС организовала горячую линию для Краевого методического центра в Краснодаре

МТС построила виртуальную АТС, способную выдерживать пиковые нагрузки и максимально корректно распределять звонки между операторами. Для этого МТС выделила бесплатный многоканальный номер для обращений, развернула и перенесла телефонную сеть в облако, провела настройки маршрутизации звонков. При организации виртуальной АТС были учтены рабочие часы организации и возможность сохранения обращений в нерабочее время. В результате было минимизировано время нахождения звонящего в очереди, вызовы перераспределены в соответствии с текущей нагрузкой операторов, тематикой запросов и профильными компетенциями сотрудников учреждения. На сегодняшний день количество недозвонов на горячую линию ГКУ «Краевой методический центр» сведено к минимуму. Предложение МТС по организации эффективной работы горячей линии учреждения было признано лучшим в конкурсном отборе среди телеком-операторов.

«Сегодня мы видим растущее количество обращений по автоматизации процессов от организаций, отвечающих за вопросы социальной политики и поддержки граждан. В большей степени это вызвано текущей мировой ситуацией, которая в той или иной степени затрагивает всех людей. Но также мы наблюдаем, что, применив на практике телеком-сервисы, предприятия начинают ценить эффективность и результативность внедрения таких технологичных решений. Это позволяет снизить количество негатива в обращениях, ускорить рабочие процессы, снизить нагрузку на сотрудников учреждений», - отметила директор МТС по работе с корпоративными клиентами в Краснодарском крае Елена Усенко.

ГКУ «Краевой методический центр» занимается оказанием информационно-консультативной помощи по вопросам социального обслуживания, занятости населения, а также организацией деятельности по подготовке семей, желающих принять на воспитание детей-сирот и их дальнейшему сопровождению.