«Первомайский» обосновал премиум-расходы

В Краснодаре в ходе банкротства банка «Первомайский» суд отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аннулировании подозрительных, с точки зрения АСВ, сделок с индивидуальными предпринимателями на 133 млн руб. По мнению АСВ, стоимость аренды банком автомобилей, а также клининговых услуг была существенно завышена, при этом контрагенты «Первомайского» имели признаки аффилированности с банком. Суд не счел эти доводы АСВ убедительными.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) в процессе банкротства ПАО «Банк “Первомайский”» отменил решение апелляционной инстанции, которая в декабре прошлого года постановила взыскать в конкурсную массу банка 97 млн руб. с индивидуального предпринимателя (ИП) Людмилы Дармановой, признав недействительными договоры аренды легкового автотранспорта для топ-менеджеров банка. Информация о судебном акте размещена Единым федеральным реестром сведений о банкротстве, заявление об аннулировании сделки подал конкурсный управляющий – Агентство по страхованию вкладов.

Кроме того, Верховный суд РФ подтвердил законность другого решения АССКО, который отказал конкурсному управляющему «Первомайского» во взыскании 36 млн руб. с ИП Нуриет Рак, которая оказывала услуги по уборке головного офиса банка.

По данным АСВ, подозрительные сделки между банком и ИП Дармановой происходили с 2013 года, общая сумма необоснованно выплаченных, с точки зрения конкурсного управляющего, средств составила 396 млн руб. Индивидуальный предприниматель Рак начала работать с банком в 2011 году, она получила по договорам клининговых услуг 119 млн руб.

Конкурсный управляющий оспорил сделки, совершенные за три года до признания «Первомайского» банкротом. Агентство настаивало на возврате в конкурсную массу в общей сложности 133 млн руб.

По мнению АСВ, цена услуг предпринимателей Людмилы Дармановой и Нуриет Рак для банка была существенно выше рыночной. В частности, за аренду автомобилей BMW X5 и Toyota Land Cruiser Prado банк платил ИП Дармановой в разные периоды от 3 тыс. руб. до 4 тыс. руб. в час. Между тем, по информации конкурсного управляющего, автомобили аналогичного класса в Краснодаре можно было арендовать за цену от 800 руб. до 1,5 тыс. руб. в час. Цена услуг ИП Рак по уборке головного офиса банка площадью 3,6 тыс. кв. м составила 2 млн руб. в месяц, что, по данным конкурсного управляющего, также существенно выше уровня рынка.

Помимо этого АСВ указало суду на возможную аффилированность участников сделок с банком: Людмила Дарманова была акционером ЗАО «1М-Ломбард», гендиректором которого являлась член правления «Первомайского» Анна Скролис. Кроме того, Людмила Дарманова и Нуриет Рак вместе с бенефициаром банка Александром Измайловым являются учредителями ЖСК «Весна-2».

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, проанализировав доводы АСВ, не счел доказанной аффилированность участников сделок и не усмотрел подозрительных обстоятельств в договорах с участием банка. Суд сослался на экспертизу Торгово-промышленной палаты края, которая признала условия договоров «Первомайского» с ИП Дармановой и Рак соответствующими рыночным.

По мнению юристов, при оспаривании сомнительных сделок с участием банка «Первомайский» АСВ проявляет недостаточную активность, что выражается в неполном обосновании убыточности сделок для банка и аффилированности контрагентов. «АСВ могло бы более активно подвергать сомнению как экономические основы сделок, так и их фактические обстоятельства, – отметил руководитель направления «Реструктуризация и банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. – Я полагаю, что перспективы для оспаривания решения по сделке с Людмилой Дармановой есть, но судьи экономколлегии могут счесть пассивное поведение АСВ в процессе препятствием для передачи дела в Верховный суд», – считает юрист.

В АСВ на запрос “Ъ-Юг” ответили, что в ходе конкурсного производства осуществляются все мероприятия, направленные на поиск активов, взыскание задолженности, оспаривание сомнительных сделок. «Проведенная АСВ работа позволила осуществить частичные расчеты с кредиторами первой очереди, на выплаты направлено 5,4 млрд руб. (81,7% суммы установленных требований), в ближайшее время на данные расчеты будет дополнительно направлено 557,6 млн руб., что позволит увеличить долю удовлетворенных требований до 90,2%», – сообщила пресс-служба АСВ.

Напомним, краснодарский банк «Первомайский», занимавший 204-е место в банковской системе РФ по величине активов, лишился лицензии в ноябре 2018 года. В октябре 2020 года стало известно, что по признакам вывода средств из кредитного учреждения полицией возбуждено уголовное дело, одним из фигурантов которого была Людмила Дарманова. Расследуется ли уголовное дело в настоящее время, “Ъ-Юг” выяснить не удалось: запрос в ГУ МВД Краснодарского края остался без ответа.

Анна Перова, Краснодар