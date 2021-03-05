Население прибеднилось

Реальные доходы населения Сибири в 2020 году снизились относительно предыдущего года на 2,4%. Больше всех, по данным Росстата, «обеднели» жители Омской области и Алтайского края — их реальные доходы упали сразу на 4,8% и 4,4% соответственно. Повысить этот показатель в год пандемии смогли только республики Алтай и Тува (на 2,8% и 2,5%). Эксперты связывают падение реальных доходов населения со снижением цен на полезные ископаемые и кризисом деловой активности в регионах в период пандемии.



Реальные доходы населения, которые Росстат рассчитывает с поправкой на инфляцию, в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в 2020 году сократились относительно предыдущего года на 2,4%. Так, в Новосибирской области снижение составило 2% и произошло впервые с 2016 года. Ранее, с 2017 года, этот показатель ежегодно рос на 1–2,8%. Ощутимее всего реальные доходы населения снизились в Омской области и Алтайском крае — на 4,8% и 4,4% соответственно. При этом Хакасия сохранила стабильность, а рес­публики Алтай и Тува даже показали рост (на 2,8% и 2,5%). По данным Росстата, основное снижение пришлось на II–IV кварталы — в первые три месяца 2020 года реальные доходы сибиряков снизились относительно первого квартала 2019 года всего на 0,3%.

Средняя заработная плата сибиряков в год пандемии выросла на 7,4%, в среднем по СФО составив 43,9 тыс. руб. Больше всего среди сибирских регионов зарплаты увеличились в республиках Тува и Алтай — на 11,9% (до 43,9 тыс. руб.) и 10,1% (до 36,2 тыс. руб.) соответственно. По-прежнему больше всех получают в Красноярском крае (54 тыс. руб., +8,8%) и Иркутской области (49,7 тыс. руб., +8,2%). Более высокий уровень зарплат в этих регионах во многом объясняется особенностями отраслевой структуры их экономики и величиной применяемого районного коэффициента, говорится в сообщении Новосибирскстата. Жители Кузбасса в 2020 году получали в среднем 43,4 тыс. руб., что на 4,2% больше, чем годом ранее, однако это минимальный рост в СФО.

Заработок в Алтайском крае в прошлом году остался самым низким в Сибири. В 2020 году средняя зарплата в регионе составляла 30 тыс. руб., увеличившись к 2019 году на 7,3%. В то же время губернатор Алтайского края Виктор Томенко на пресс-конференции в четверг сообщил, что за вычетом годовой инфляции рост реальной зарплаты в регионе составил 3,6%. «Это результат совокупности многих процессов и явлений, которые у нас происходили и в экономике, и в соцсфере. У нас есть ежегодно заключаемое соглашение с работодателями и профсоюзами, где мы договариваемся о целевом плановом росте заработной платы в наших отраслях, на которые должны ориентироваться работодатели»,— объяснил господин Томенко. По его данным, в регионе из 1 млн работников около 210 тыс. — бюджетники: 80 тыс. муниципальных, 80 тыс. краевых и 50 тыс. федеральных. Их зарплата в 2020 году, по информации губернатора, увеличилась на 10%.

Согласно данным Росстата, меньше всего в 2020 году в Сибири выросли зарплаты в сфере культуры, спорта и досуга (на 3%, до 39,2 тыс. руб.), а также сотрудников гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания (на 3,5%, до 23,4 тыс. руб.). Среди лидеров роста зарплат в СФО — здравоохранение и социальные услуги (+13,3%, до 42,9 тыс. руб.) , а также деятельность в области информации и связи (+10,6%, до 55,1 тыс. руб.).

Эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин полагает, что основным фактором снижения реальных доходов населения стало связанное с пандемией снижение деловой активности. Темпы падения доходов сибиряков, по его данным, в целом соответствуют среднероссийскому уровню (–3%). «Однако реальные доходы населения в Сибири восстанавливаются медленнее, чем в среднем по стране. Так, наибольшее снижение доходов произошло во втором квартале (в СФО –3,4%, в среднем по России –8%), однако в четвертом квартале снижение реальных доходов в среднем по России составляло лишь 1,5%, а в СФО — 3,3%»,— отмечает эксперт. Значимым фактором снижения реальных доходов в Кемеровской области, по его мнению, могло стать снижение цен на уголь в 2019 году и в начале 2020 года, а также падение объемов добычи. «Что касается Республики Тыва, то среди всех регионов СФО она испытала наибольший рост безработицы в 2020 году (в мае–октябре безработица в Туве составляла около 20% при безработице в 2019 году на уровне 12,4%). В условиях столь внушительного роста этого показателя поддержку реальным доходам населения могли оказать, на наш взгляд, прежде всего социальные выплаты»,— пояснил господин Першин.

По мнению преподавателя школы бизнеса «Синергия» Даниила Петухова, снижение реальных доходов населения СФО, как и других федеральных округов, объясняется затяжным экономическим кризисом, в котором страна находится с 2014 года. «Может быть, резкий рост цен на энергоносители, связанный с выходом мира из пандемии, сможет улучшить ситуацию, но не существенно. Регионы, как и вся Россия, будут постепенно, без резких, надеюсь, скачков сползать на дно экономического кризиса. Чем дольше он продолжается, тем с большим шоком будет выход из него»,— считает эксперт. Максим Першин полагает, что восстановлению деловой активности в 2021 году будет способствовать вакцинирование населения и дальнейшее снятие ограничений. Кроме того, экономики добывающих регионов, по его мнению, поддержит стабилизация цен на рынке полезных ископаемых.

Дарья Решетникова, Екатерина Лукашевич