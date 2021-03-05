«Оша» разлилась в суде

В Омске суд рассмотрел второе уголовное дело в отношении экс-гендиректора ООО «Ликеро-водочный завод «Оша«» Андрея Аверченко. Он обвинялся в неуплате налогов и акцизов на сумму свыше 1,1 млрд руб. от реализации неучтенной алкогольной продукции — около 5,3 млн дал пива. К трехлетнему тюремному сроку, который у бывшего топ-менеджера уже был, ему добавили еще два с половиной года. Предприниматель заявлял о необоснованности обвинений: по его словам, мощностей ЛВЗ было недостаточно, чтобы произвести такое количество «неучтенки».

В четверг, 4 марта, в Ленинском райсуде Омска огласили приговор 50-летнему Андрею Аверченко, бывшему директору ЛВЗ «Оша», некогда одного из крупнейших производителей алкогольной продукции Омской области. Как рассказала старший помощник руководителя омского управления Следственного комитета РФ Лариса Болдинова, события, изложенные в материалах дела, произошли в 2014–2016 годах. Гендиректор, по версии следствия, организовал схему реализации неучтенной продукции, выручка от которой налогом не облагалась. В декларациях же указывались ложные сведения о сумме налогов, подлежащих уплате. Правоохранители подсчитали, что топ-менеджер скрыл выручку предприятия от продажи около 5,3 млн дал пива, недоимка по НДС и акцизам за указанный период составила более 1,1 млрд руб. Проверка налоговиков установила, что незадекларированная продукция выводилась через предприятия-«транзитеры», которые, по данным ФНС, не имели ни ликвидного имущества, ни сотрудников.

По словам участников расследования, они установили всех покупателей «неучтенки», в том числе в других регионах, а также добились ареста имущества предприятия (подъездные пути и производственные помещения) стоимостью около 1,2 млрд руб. Это было сделано в качестве обеспечительных мер. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), наказание по ней — до шести лет заключения.

Задерживать Андрея Аверченко не пришлось. В это время бывший гендиректор ЛВЗ уже отбывал наказание по аналогичному делу — о махинациях с налогами на 312 млн руб. В ноябре 2018 года ему назначили три года лишения свободы. Первое время он находился в колонии общего режима №8, а затем ему смягчили режим и перевели в колонию-поселение, расположенную на окраине Омска.

Как и по первому делу, Андрей Авеченко, возглавлявший ЛВЗ с 2011-го по 2018 год, новые обвинения в свой адрес отрицал. По его словам, мощностей завода было недостаточно, чтобы произвести тот объем «неучтенки», который ему вменяется в вину. Судью Елену Московец Андрей Аверченко просил вынести справедливое решение. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Как сообщил старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко, экс-директору ЛВЗ с учетом первого приговора присудили пять с половиной лет общего режима (гособвинение просило на полтора года больше) и взяли под стражу.

В январе 2020 года ЛВЗ признан банкротом по требованию налоговой инспекции. В реестр требований кредиторов включены финансовые претензии на сумму около 1,6 млрд руб. В декабре работники ЛВЗ, находящегося в конкурсном производстве, жаловались президенту РФ Владимиру Путину на новые претензии налоговой инспекции. По их мнению, ФНС несправедливо насчитала предприятию 2,3 млрд руб. задолженности за якобы заниженную выручку и реализацию неучтенной алкогольной продукции в 2014–2015 годах. Пока эти требования не включены в реестр ЛВЗ.

Константин Воронов, Оксана Павлова