Население прибеднилось

Реальные доходы населения Сибири в 2020 году снизились относительно предыдущего года на 2,4%. Больше всех, по данным Росстата, «обеднели» жители Омской области и Алтайского края — их реальные доходы упали сразу на 4,8% и 4,4% соответственно. Повысить доходы в год пандемии смогли только республики Алтай и Тува (на 2,8% и 2,5%). Эксперты связывают падение реальных доходов населения со снижением цен на полезные ископаемые и кризисом деловой активности в регионах в период пандемии.

Реальные доходы населения, которые Росстат рассчитывает с поправкой на инфляцию, в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в 2020 году сократились относительно предыдущего года на 2,4%. Так, в Новосибирской области снижение составило 2% и произошло впервые с 2016 года. С 2017 года этот показатель ежегодно рос на 1–2,8%. Ощутимее всего реальные доходы населения снизились в Омской области и Алтайском крае — на 4,8% и 4,4% соответственно. При этом Хакасия сохранила стабильность, а республики Алтай и Тува даже показали рост (на 2,8% и 2,5%). По данным Росстата, основное снижение пришлось на II—IV кварталы — в первые три месяца 2020 года реальные доходы сибиряков снизились относительно первого квартала 2019 года всего на 0,3%.

Средняя заработная плата сибиряков в год пандемии выросла на 7,4%, в среднем по СФО составив 43,9 тыс. руб. Больше всего среди сибирских регионов зарплаты увеличились в республиках Тува и Алтай — на 11,9% (до 43,9 тыс. руб.) и 10,1% соответственно (до 36,2 тыс. руб.). По-прежнему больше всех получают в Красноярском крае (54 тыс. руб., +8,8%) и Иркутской области (49,7 тыс. руб., +8,2%). Более высокий уровень зарплат в этих регионах во многом объясняется особенностями отраслевой структуры их экономики и величиной применяемого районного коэффициента, говорится в сообщении Новосибирскстата.

Заработок работников Алтайского края в прошлом году остался самым низким в Сибири. В 2020 году средняя зарплата в регионе составляла 30 тыс. руб., увеличившись к 2019 году на 7,3%.

Согласно данным Росстата, меньше всего в 2020 году в Сибири выросли зарплаты в сфере культуры, спорта и досуга (на 3%, до 39,2 тыс. руб.), а также сотрудников гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания (на 3,5%, до 23,4 тыс. руб.). Среди лидеров роста зарплат в СФО — здравоохранение и социальные услуги (+13,3%, до 42,9 тыс. руб.) и деятельность в области информации и связи (+10,6%, до 55,1 тыс. руб.).

Эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин полагает, что основным фактором снижения реальных доходов населения стало связанное с пандемией снижение деловой активности. Темпы падения доходов сибиряков, по его данным, в целом соответствуют среднероссийскому уровню (–3%). «Однако реальные доходы населения в Сибири восстанавливаются медленнее, чем в среднем по стране. Так, наибольшее снижение доходов произошло во втором квартале (в СФО –3,4%, в среднем по России –8%), однако в четвертом квартале снижение реальных доходов в среднем по России составляло лишь 1,5%, а в СФО –3,3%», — отмечает эксперт. Значимым фактором снижения реальных доходов в Кемеровской области, по его мнению, могло стать снижение цен на уголь в 2019 году и начале 2020 года, а также падение объемов добычи. «Что касается Республики Тыва, то среди всех регионов СФО она испытала наибольший рост безработицы в 2020 году (в мае–октябре безработица в Туве составляла около 20% при безработице в 2019 году на уровне 12,4%). В условиях столь внушительного роста безработицы поддержку реальным доходам населения могли оказать, на наш взгляд, прежде всего социальные выплаты», — пояснил господин Першин.

По мнению преподавателя Школы бизнеса «Синергия» Даниила Петухова, снижение реальных доходов населения СФО, как и других федеральных округов, объясняется затяжным экономическим кризисом, в котором страна находится с 2014 года. «Может быть, резкий рост цен на энергоносители, связанный с выходом мира из пандемии, сможет улучшить ситуацию, но не существенно. Регионы, как вся Россия, будут постепенно, без резких, надеюсь, скачков сползать на дно экономического кризиса. Чем дольше он продолжается, тем с большим шоком будет выход из него», — считает эксперт. Максим Першин считает, что восстановлению деловой активности в 2021 году будет способствовать вакцинирование населения и дальнейшее снятие ограничений. Кроме того, экономики добывающих регионов, по его мнению, поддержит стабилизация цен на рынке полезных ископаемых.

Дарья Решетникова, Екатерина Лукашевич