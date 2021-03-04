Сбор данных рискует привлечь «цифровой налог»

В России могут ввести новый налог для зарубежных IT-компаний. Направить его хотят на поддержку отечественного бизнеса. Предыдущая реформа в этой сфере обернулась подорожанием услуг иностранных разработчиков. Как сообщают «Ведомости», новую меру обсуждали на совещании представителей индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Налог хотят взимать с компаний, которые используют данные россиян в рекламных целях — например, изучают поведение пользователей и размещают контекстные объявления.

Как это может повлиять на отечественный и зарубежный IT-бизнес? Юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Мария Кашникова отмечает, что направить налог именно на поддержку российского рынка не получится. Более того, новый сбор может серьезно ударить по иностранным IT-компаниям, которые работают в России. «Сейчас обещают, что собранный “цифровой налог” будет идти на поддержки российских IT-компаний.

Но мне кажется, что люди, которые давали соответствующие комментарии, погорячились: с точки зрения бюджетного права использовать собранные налоги для реализации конкретных целей невозможно.

У нас есть принцип общего совокупного покрытия расходов бюджета, согласно которому все доходы обезличиваются, они не привязаны к конкретному виду последующих трат.

Хотя, возможно, действительно будут предусмотрены какие-то льготы для российских резидентов, разработана программа субсидирования с учетом этих средств. Если иностранцы станут плательщиками налога на прибыль на территории Российской Федерации, то, возможно, для наших пользователей стоимость услуг возрастет. За рубежом ставка цифрового налога составляет 3,5%, в Российской Федерации ставка по налогу на прибыль — 20%. Конечно, это будет очень серьезным ударом для иностранных IT-компаний, если они окажутся плательщиками сбора в таком размере и по такой ставке»,— отмечает Кашникова.

Как отмечают «Ведомости», новый налог стали обсуждать, потому что бюджетных денег для поддержки IT-отрасли не хватает. Впрочем, российскому рынку нужна скорее не финансовая помощь, а понятное регулирование, считает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич: «Главное, что поможет российской IT-индустрии, — это не какие-то дополнительные финансовые вливания, тем более непонятно, по какому принципу они будут распределяться, а прозрачные условия игры, открытость для международных рынков и внимательное отношение госорганов к инновационной отрасли. Стартапы, к сожалению, сегодня в России развиваются из рук вон плохо.

Государством они никоим образом не поддерживаются, а с точки зрения международных инвесторов зачастую воспринимаются как токсичные активы, в которые опасно вкладываться. Почему бы не изменить условия госзаказа? Сегодня все-таки в IT-индустрии большая часть уходит компаниям с государственным капиталом. Конечно, это тоже стоило бы изменить, что позволило бы улучшить деловой климат в IT-индустрии без помощи непонятных, непрозрачных перспектив финансовых вливаний. Предыдущих меры поддержки IT-индустрии — нулевого НДС на продажу софта и трехпроцентного налога на прибыль — недостаточно. Большинство компаний продают информационные услуги, рекламу, занимаются монетизацией, не связанной с производством софта, — это, конечно, приятная мелочь, но все-таки мелочь».

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С 2017 года в России действует так называемый «налог на Google». Власти обязали иностранные IT-компании платить НДС с продаж электронных услуг в России. По данным СМИ, на встрече в правительстве в том числе обсуждали перераспределение этого налога. Его также хотят направить на поддержку российского IT-сектора. Впрочем, официально в налоговой службе и Минцифры разработку таких мер не подтверждают.