В Ярославле начали ямочный ремонт Ленинградского проспекта

В Ярославле температурный режим позволил возобновить работы по проведению зимнего ямочного ремонта на городских улицах, сообщили в пресс-службе мэрии. На выполнение этих работ городским агентством по муниципальному заказу ЖКХ заключен контракт с подрядной организацией ООО «Яравтодор». Сегодня, 4 марта, подрядчик начал проводить ямочный ремонт Ленинградского проспекта.

В пресс-службе отметили, что ямочный ремонт ведется литым асфальтом на наиболее проблемных участках автодорог. Зимой асфальтирование допускается при отрицательной температуре воздуха, но не ниже минус 10 градусов. Кроме того, применяемая для ремонта асфальтобетонная смесь должна иметь температуру не менее 240 градусов. Укладка должна производится в безветренную погоду на сухую и чистую поверхность.

По словам начальника отдела содержания улично-дорожной сети «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Марии Богомоловой, в первую выполняется ремонт участков, по которым поступили предписания от Госавтоинспекции. Она уточнила, что подрядчик начал работы по ямочному ремонту с 1 января 2021 года. За это время отремонтировано около 1.5 тыс. кв. м дорог. Планируется отремонтировать еще около 3 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия.

По словам главного инженера подрядной организации Василия Смирнова, перед укладкой литого асфальта рабочие проводят очистку и просушку ям, которые затем обрабатываются битумной эмульсией.

«Продолжительное время на территории города стояли морозы, и, к сожалению, три недели мы не работали. Сейчас увеличиваем темпы, добавляем количество бригад»,— рассказал господин Смирнов.

Дарья Сабаева