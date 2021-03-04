СКР возбудил дело о превышении должностных полномочий при строительстве лыжной трассы на Урале

Следственный комитет о Свердловской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) при строительстве лыжероллерной трассы детской спортивной школы в поселке Октябрьский Камышловского района, сообщила пресс-служба регионального СКР. Причиненный муниципальному бюджету ущерб оценивается в размере более 13,7 млн руб.

По версии следствия, должностные лица Детско-юношеской спортивной школы Камышловского района в качестве заказчика приняли работы по строительству лыжероллерной трассы в поселке, в том числе по ее асфальтированию и благоустройству. Однако они не проверили соответствие работ требованиям технических регламентов и проектной документации. При этом компании-подрядчику были перечислены денежные средства, превышающие фактическую стоимость выполненных работ. Часть выполненных работ, по мнению следствия, не соответствует требованиям, а муниципальный контракт был заключен на уже выполненные ранее работы.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

Михаил Мананников