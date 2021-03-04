Подросток, обвиняемый в убийстве своей семьи, отправлен на два месяца в СИЗО

Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу подростка на два месяца, ранее задержанного по подозрению в убийстве своих родителей и сестры с особой жестокостью. Об этом «Ъ-Прикамье», рассказали знакомые с ситуацией источники. По их данным, сегодня ему было предъявлено обвинение в совершение указанного преступления. Напомним, по версии следствия, 16-летний молодой человек в минувший понедельник зарубил топором трех членов своей семьи. После чего уехал в Екатеринбург. Там он был задержан в одном из хостелов и доставлен в Пермь. Вчера, по данным «Ъ-Прикамье», уголовное дело было передано в производство первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. Сам задержанный признал свою вину. Сегодня он был допрошен в качестве подозреваемого, проведена проверка его показаний на месте. После подростку предъявили обвинение и допросили уже в новом процессуальном статусе. Решением суда обвиняемый был помещен под стражу на два месяца.