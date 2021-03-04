Предприятие из Полевского пожаловалось полпреду Якушеву на отсутствие выплат по госзаказу Минобороны

Генеральный директор Уральского завода многогранных опор (УЗМО), который расположен в Полевском (Свердловская область), Вадим Максимкин пожаловался представителю президента России в УрФО Владимиру Якушеву на задолженность в размере более 14 млн руб., появившуюся из-за невыполнения госконтракта со стороны ФГУП «Главное военно-строительное управление №14» (филиал «Управление строительства №4» в Североморске Мурманской области).

Как указано в письме (имеется в распоряжении “Ъ-Урал”), в сентябре 2020 года УЗМО в рамках соисполнения госзаказа Министерства обороны РФ поставил филиалу «Управление строительства №4» тросовые молниеотводы на сумму более 14 млн руб. Однако заказчик не произвел оплату к окончанию установленного срока, который истек 9 февраля 2021 года, ссылаясь на отсутствие финансирования со стороны Минобороны России.

По данным УЗМО, из-за образовавшейся задолженности предприятие не имеет возможности рассчитаться с поставщиками сырья, выплатить налоги и зарплату сотрудникам завода. В письме также указано, что банкротство УЗМО неизбежно приведет к остановке деятельности и массовому сокращению рабочих мест на недавно восстановившем работу предприятии ООО «ГК Уральский завод горячего цинкования» (УЗГЦ), поскольку основной объем заказов он получает именно от УЗМО. В письме указано, что более 100 человек в Полевском могут остаться без работы, а бюджет недополучит десятки миллионов налоговых поступлений ежегодно. Напомним, в декабре прошлого года на УЗГЦ открыли новый цех за 211 млн руб. проектной мощностью в 30 тыс. тонн оцинкованных изделий в год.

ООО «УЗМО» было создано в 2013 году. Предприятие занимается выпуском многогранных оцинкованных металлических конструкций для оснащения объектов нефтяной и газовой отрасли, электроэнергетики, химической промышленности, обустройства зданий промышленно-гражданского строительства и других отраслей. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль предприятия за 2019 год составила 83,9 млн руб., чистые активы — 189 млн руб., выручка от продаж — 468,9 млн руб.

Ирина Пичурина