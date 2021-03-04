МВД: треть нижегородцев не чувствуют себя защищенными

Больше половины жителей Нижнего Новгорода (54%) чувствуют себя защищенными от посягательств на жизнь, здоровье и имущество. Об этом сообщает региональное управление МВД по результатам опроса, проведенного в конце 2020 года по инициативе городской общественной организации «Стражи Родины».

36% опрошенных нижегородцев сообщили, что не чувствуют себя защищенными. Остальные 10% респондентов затруднились с ответом.

В опросах обеспечения личной безопасности доверие сотрудникам полиции выразили 71% опрошенных, еще 27% сообщили, что не доверяют полицейским. Остальные затруднились с ответом.

По данным опроса, за последний год жертвами преступных действий стали около 55% опрошенных. Из них 28% обращались в полицию в качестве потерпевших, остальные 26% не стали подавать заявления.

По мнению опрошенных, более эффективной работе полиции мешают коррупция и приоритет личных интересов (26%), утрата полицейскими чувства профессионального долга (22%), несовершенство законодательства и уголовно-судебной системы (21%), слабая активность граждан в содействии полиции (17%) и низкий профессиональный уровень сотрудников органов внутренних дел (14%).

Участие в опросе принимали 379 жителей всех районов Нижнего Новгорода старше 18 лет. 35% респондентов сообщили, что сформировали свое мнение о работе полиции на основе личного опыта, 24% ориентируются на фильмы и сериалы, 22% — на слухи и беседы с друзьями. Еще 19% нижегородцев узнают о работе полиции из СМИ.

Анастасия Еремина