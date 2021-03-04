В ДТП с фурой под Ярославлем пострадал водитель легкового мерседеса

В Ярославской области произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано вечером 3 марта около 18 часов в Ярославском районе.

По предварительной информации, на трассе столкнулись легковой автомобиль Mercedes, под управлением 32-летнего мужчины и грузовой автомобиль Volvo, под управлением 61-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes с травмами госпитализирован.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— уточнили в пресс-службе УМВД.

Дарья Сабаева