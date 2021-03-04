Курс доллара. Прогноз на 4–5 марта

Виталий Громадин, старший аналитик Российский рубль выглядит лучше других валют с развивающихся рынков Во второй половине недели можно ожидать диапазон для курса доллар/рубль на уровне 72–75. Сильное укрепление американского доллара в конце прошлой недели на фоне повышения доходностей гособлигаций США стало негативным моментом, но за прошедшую неделю российский рубль выглядел лучше относительно других валют с развивающихся рынков. Из макростатистики можно отметить замедление роста деловой активности в РФ в секторе услуг в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. При этом многие компании сообщили о росте занятости впервые с прошлого августа. И хотя темпы создания рабочих мест были незначительными, они оказались наиболее быстрыми с декабря 2019 года.

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций Рубль тоже никак не определится с направлением — все зависит от поведения финансовых рынков США В последние дни волатильность рынка существенно выросла. С одной стороны, немного ослабились санкционные риски, с другой — доходности американских облигаций остаются близки к максимумам, что давит на валюты развивающихся стран. Рубль тоже никак не определится с направлением — все зависит от поведения финансовых рынков США. Еще один всплеск доходностей в США вполне может вызвать рост доллара к рублю в район 77 руб., а остановка и коррекция с текущих уровней усилит спрос на риск и будет способствовать снижению куда-то к 70 руб./$.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления На глобальных рынках наблюдается снижение базовых долларовых доходностей В центре внимания валютного рынка находятся новые санкции США и ЕС в отношении России. Их «мягкий» характер и снятие неопределенности позволили рублю минимизировать геополитическую премию. На глобальных рынках наблюдается снижение базовых долларовых доходностей, которые провоцируют возвращение интереса к развивающимся рынкам. Коррекция в нефтяных ценах выглядит незначительной, что также позитивно для рубля. Несмотря на то что большинство факторов говорят в пользу рубля, поводов для оптимизма также не прослеживается, поскольку волатильность рынков высока и выход их активов и валют развивающихся рынков может вновь скоро повториться. Таким образом, несмотря на позитивную динамику рубля по факту объявления сдержанных санкций Запада, более вероятен диапазон 74–75 руб. по курсу доллара.

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления Hубль поддерживает снижение санкционных рисков Валюты развивающихся стран слабеют к доллару. Но рубль поддерживает снижение санкционных рисков. Так, США ввели точечные санкции, направленные против конкретных граждан и компаний, причастных к производству химического оружия. Отсутствие значимых экономических санкций и снижение неопределенности в этом вопросе положительны для рубля. Тем временем Минфин опубликовал план покупок валюты на март, объем операций составит 148,1 млрд руб. после 45,6 млрд руб. в феврале. Увеличение интервенций Минфина ограничивает потенциал укрепления рубля. Мы продолжаем ожидать курс рубля в диапазоне 73,5–74,5 руб./$ в ближайшие дни.