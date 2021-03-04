В Татарстан количество смертей от коронавируса превысило 350

Минздрав Татарстане сообщил о пяти новых случаях смерти от COVID-19 в регионе. Речь идет о двух женщинах 1934 и 1949 годов рождения, а также трех мужчинах 1948, 1970 и 1982 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии на 4 марта 2021 года власти республики сообщили о 352 умерших от коронавируса.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"