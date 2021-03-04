Экс-начальник отдела саратовского ГУ МЧС осужден за взятки от сотовых операторов

В Саратове вынесен приговор бывшему начальнику отдела ГУ МЧС России Игорю Мусину. Он осужден за получение взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в период с 2011-го по 2019 год господин Мусин получал взятки за совершение незаконных действий, покровительство и попустительство по службе - он способствовал незаконному нахождению и функционированию базовых станций и оборудования филиалов операторов сотовой связи, расположенных на объектах федеральной противопожарной службы по Саратовской области, и не принимал меры по их ликвидации, за что получил незаконное вознаграждение на общую сумму 12,8 млн руб.

Бывший сотрудник ГУ МЧС приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Марина Ковалева