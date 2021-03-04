Неслабый пол

Международный женский день был учрежден в 1910 году на Второй социалистической женской конференции в Копенгагене по предложению Клары Цеткен. За более чем сто лет имя Клары Цеткин и ее сподвижницы Розы Люксембург стало ассоциироваться не только с праздником, но и с борьбой за равные права женщин, в том числе на образование и труд, которую сегодня продолжают вести феминистки. И надо сказать, что несмотря на сохраняющуюся дискриминацию, например, в уровне зарплат и распределении руководящих должностей, дамы во многом преуспели. Хотя в России существует список профессий, запрещенных для женщин, куда включены, например, производство опасных химических веществ, физический труд под землей, горные работы. Однако с 1 января 2021 года список запрещенных для женщин профессий сократился с 450 наименований до 100. Какие профессии, которые принято считать типично мужскими, освоили нижегородки, в фотогалерее “Ъ-Приволжье”.