Банк «Открытие» предоставит 9 млрд рублей на строительство завода в Титановой долине

Банк «Открытие» предоставит компании «Аллегро» (совместное предприятие «Евраза» и «Рейл сервис») кредит на 9 млрд руб. на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе банка. Средства будут направлены на строительство нового колесопрокатного производства в Верхней Салде (Свердловская область). Производственная мощность предприятия составит 200-300 тыс. железнодорожных колес в год.

Объект возводится на территории особой экономической зоны «Титановая долина». Первый этап строительства нового завода начался в январе 2021 года, а начать производство планируется уже в начале 2023 года. Общий объем инвестиций проекта составляет 16 млрд руб., завод позволит создать в Свердловской области 425 новых рабочих мест.

«Для банка “Открытие” сделка с “Евразом” и “Рейл Сервис” — важный шаг в реализации стратегии финансирования инновационных проектов российской промышленности. Создание новейшего производства на территории особой экономической зоны позволит предложить продукцию высокого качества как для внутреннего, так и международных рынков», — считает старший вице-президент банка «Открытие» Екатерина Чиркова.