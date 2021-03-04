Власти Ростова утвердили проект реконструкции улицы Вавилова

Администрация Ростова-на-Дону утвердила проект планировки территории и проект межевания для реконструкции дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная — ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки ул. Особенная — ул. Вавилова — пр. Королева. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Общая площадь зоны реконструкции составляет 53,3 га, в нее входят 164 земельных участка. Ранее сообщалось, что для реализации проекта будут выкуплены 139 участков, однако их количество сократилось до 124.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, планируется, что ул. Вавилова будет расширена до четырех полос, а также будет построена двухуровневая развязка. В первом уровне будет транспортное кольцо «ул. Королева — ул. Вавилова — микрорайон Суворовской», а второй уровень будет обустроен через мост в другую сторону.

Наталья Шинкарева