ВТБ увеличил выдачу кредитов в Петербурге и Ленобласти

За прошлый год банк ВТБ нарастил объем выдачи кредитов розничным клиентам до 148 млрд рублей, оформив в Петербурге и Ленобласти на 21% кредитов больше, чем за 2019 год. Как сообщили в пресс-службе банка, объем розничного кредитного портфеля превысил 300 млрд руб.

За прошлый год петербуржцы и жители Ленобласти получили 24,6 тыс. жилищных кредитов на сумму 78,9 млрд рублей, оформили более 72 тыс. кредитов наличными на 62 млрд рублей и взяли 6,5 тыс. кредитов на покупку автомашин на общую сумму 7 млрд рублей.