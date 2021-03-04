За 2020 год портфель кредитов малому и среднему бизнесу в Свердловской области вырос на 17%

В Свердловской области портфель кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) за 2020 год вырос на 17% до 137 млрд руб., сообщила пресс-служба Уральского ГУ Банка России. С начала 2021 года доля субъектов МСБ в общем портфеле кредитов достигла 13%. Это максимальный показатель за последние два года.

За 2020 год объем кредитов МСБ в Свердловской области вырос на 12% относительно предыдущего года и составил 235 млрд руб. По данным уральского управления Центробанка, наибольший объем кредитов — 30 млрд руб. — был выдан в декабре. Это связано с ростом спроса на товары перед новогодними праздниками. «На протяжении года существенный рост объема кредитования наблюдался также в сентябре, что было вызвано грядущим окончанием действия льготных программ»,— отметили в Уральском ГУ Банка России.

В прошлом году в рамках льготных программ предприниматели региона оформили кредиты на 11,5 млрд руб. и реструктуризации на 24 млрд руб., что составляет 18% от всего кредитного портфеля МСБ. Доля просроченной задолженности кредитов МСБ в Свердловской области составила 6%, говорится в сообщении. В России этот показатель составил 11%.

Михаил Мананников