В Бугульме начался суд над обвиняемым в убийстве Деданина Подсудимый свою вину признал

Бугульминский горсуд Татарстана начал рассматривать уголовное дело против Араика Мирзояна, которого обвиняют в убийстве бизнесмена Евгения Деданина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, сама трагедия произошла в сентябре прошлого года. Евгений Деданин был ранен из огнестрельного оружия и скончался в больнице. Вскоре по подозрению в убийстве задержали 44-летнего Араика Мирзояна, который проживал в Самаре. Позже он был арестован по решению суда.

В прокуратуре отметили, что сегодня на суде планируют огласить суть обвинения. Сам подсудимый вину признал. Следующее заседание пройдет 15 марта.

"Ъ-Казань"