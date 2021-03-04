На Урале из-за плохих условий содержания закрыли приют для бездомных собак

Артемовский городской суд (Свердловская область) запретил деятельность приюта для бездомных собак ООО «Специализированная служба» из-за плохих условий содержания и жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее Артемовская городская прокуратура провела проверку приюта по ул. Куйбышева, в результате которой было установлено, что помещения карантинного и послеоперационного отделений, а также кормокухни приюта находились в плохом ветеринарно-санитарном состоянии. Кроме того, в приюте отсутствовал изолятор для содержания больных животных, а также не были созданы условия для хранения лекарств.

С декабря прошлого года отловленных собак держали в неприспособленном гаражном боксе по ул. Предшахтная без внесения сведений об этом в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

«Выявленные нарушения требований федерального и областного законодательства в деятельности организации противоречат принципам гуманного обращения с животными», — отметили в надзорном ведомстве.

В результате прокурор обратился с исковым заявлением в суд, требуя запретить деятельность приюта. Суд требования удовлетворил, так как условия содержания в приюте создавали угрозу для жизни и здоровья животных.

В настоящее время полученный прокуратурой исполнительный лист направлен для принудительного исполнения в службу судебных приставов.