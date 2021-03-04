Саратовская область оказалась на втором месте в РФ по абсолютной убыли населения

В Саратовской области естественная убыль населения увеличилась с 13235 (в 2019 году) до 20864 (в 2020 году) человек. Это следует из материалов доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

По абсолютному показателю естественной убыли населения регион занял восьмое место по стране и третье – по Приволжскому федеральному округу.

В 2020 году из Саратовской области уехало 58383 человека, прибыло в регионе – 53771 (миграционная убыль снизилась на 1124 человек по сравнению с предыдущим отчетным периодом).

Всего за счет миграции и естественной убыли численность населения области сократилась на 25476 человек, что поставило регион на второе место по РФ. Саратовская область уступила по этому показателю только Нижегородской области, где число жителей сократилось на 25810 человек.

Марина Ковалева