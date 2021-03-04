В Коми возбудили дело против последователей «Свидетелей Иеговы»

Следственные органы в Коми пресекли деятельность участников запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Как сообщили “Ъ” в следственном управлении (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Коми, по материалам региональных УФСБ и МВД сегодня возбуждено уголовное дело в отношении пяти сыктывкарцев. Они подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ).

«По данным следствия, в 2017–2021 годах фигуранты, придерживаясь экстремистской идеологии запрещенных в России "Свидетелей Иеговы", осознавая, что в отношении данной организации судом принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности, предпринимали активные действия организационного характера в целях продолжения противоправной деятельности организации и вовлечения в нее новых участников»,— рассказали “Ъ” в следственном управлении СКР.

Как указано в материалах дела, в режиме конспирации фигуранты осуществляли общее руководство деятельностью организации, координировали противоправную деятельность, организовывали и проводили собрания членов. «Кроме того, они собирали средства для финансирования деятельности запрещенной экстремистской организации»,— утончили в СУ СКР.

Сегодня Сыктывкарский городской суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца Александру Круглякову. Он обвиняется в организации деятельности религиозной структуры «Свидетели Иеговы "Сыктывкар"». По мнению следствия, он играет лидирующую роль, является координатором совета старейшин ячейки, в обязанности которого входит общее руководство ее деятельностью.

Кроме того, на заседании удовлетворено ходатайство следственных органов по избранию меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца в отношении А. Харламова и А. Кетова, обвиняемых по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ — за организацию деятельности этой же религиозной структуры. Постановления не вступили в законную силу.

В МВД уточнили, что в рамках расследования сегодня проведены обыски по местам жительства фигурантов и иных предполагаемых участников запрещенной организации. В качестве свидетелей допрошено более десятка лиц.

Об аресте старейшин орловского совета «Свидетелей Иеговы» читайте в материале “Ъ”.

Дарья Шучалина, Сыктывкар