Средний размер автокредита в Ростовской области вырос на 12,2%

В январе 2021 года средний размер кредита на приобретение автомобиля в Ростовской области составил более 869,7 тыс. руб., что на 12,2% больше по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

В Ставропольском крае средний размер автокредита увеличился до 899,6 тыс. руб. (+11%), а в Краснодарском - до 984,1 тыс. руб. (+8%). В целом по России средний размер автокредита в январе составил 907,8 тыс. руб. (+13,4%). наоборот, существенно вырос. «Помимо прочего, в начале года увеличилось количество выданных автокредитов, а также уровень одобрения банками заявок граждан на кредиты на покупку автомобилей. Основной причиной, объясняющей данные тенденции, стали старт госпрограмм льготного автокредитования непосредственно с января текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева