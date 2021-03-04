Глава Калмыкии назначил нового постпреда республики при президенте

Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил нового постоянного представителя при президенте РФ. Им стал Андрей Картиев, ранее занимавший должность советника главы республики на общественных началах.

В пресс-службе главы Калмыкии отметили, что господин Картиев считает нужным обеспечить эффективное взаимодействие региона с федеральными структурами и потенциальными инвесторами, выстроить системную работу с калмыцким землячеством в Москве, проводить регулярные встречи, организовывать культурные, спортивные мероприятия.

Также в планах нового постпреда продолжать организовывать курсы по изучению калмыцкого языка, создать курсы по буддийской философии. Должность постпреда Калмыкии оставалась вакантность с ноября прошлого года, когда ее покинул Сангаджи Тарбаев.

Ъ-Средняя Волга