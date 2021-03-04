Почти у каждого пятого нижегородца на диспансеризации выявили лишний вес

Избыточную массу тела зафиксировали у 19% жителей Нижегородской области, прошедших диспансеризацию в 2020 году. Пять лет назад лишний вес наблюдался только у 15,9% пациентов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Безусловно, пандемия и связанные с ней карантинные меры внесли свой “вклад” в увеличение числа людей с избыточным весом, но стабилизация ситуации с COVID-19 сейчас уже позволяет возвратиться к активной жизни, физическим нагрузкам и рациональному питанию»,— отметила главный врач нижегородского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Основными причинами, вызывающими ожирение, являются малоподвижный образ жизни, неправильное питание, стрессовые ситуации и вредные привычки. Ожирение является одним из основных факторов риска смертности и способствует развитию 230 осложнений.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Чтобы избавиться от лишнего веса, медики советуют обратиться к эндокринологу или диетологу для составления рациона питания, начать активно заниматься спортом, наблюдаться у лечащего врача и посещать психологические тренинги.

Анастасия Еремина