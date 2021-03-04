Северная столица подготовила выставки

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проектах «Фестиваль ленинградского рок-клуба», «Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве» и «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева».

Хочу поговорить сегодня о выставках Северной столицы — заканчивающихся, продолжающихся, готовящихся к открытию.

Начну с той, что в арт-центре «Пушкинская-10»: «Фестиваль ленинградского рок-клуба». Экспозиция продлится всего лишь до 7 марта. Ленинградский рок-клуб — место знаковое — на Рубинштейна, 13, выступали и «Кино», и «Аквариум», и «Алиса», и «Зоопарк», и «Поп-механика». В этом году площадке 40 лет. На выставке плакаты, афиши, гитары известных исполнителей, самиздат, а еще редкие архивные снимки 1980-х Саши Толкачева. Также есть документация выставки 1991 года в «Ленэкспо», многие экспонаты которой считаются утраченными.

До 8 марта в корпусе Бенуа Русского музея показывают около 80 картин Николая Рериха и несколько графических листов. Основа экспозиции — работы «Богатырского фриза», в котором художник обратился к сюжетам русских былин, полотно «Зловещие» и произведения, созданные Рерихом уже в 1930-1940-е в Индии. А в Мраморном дворце все того же ГРМ только что открылась выставка «Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве». В ней принимают участие художники поколения Y, родившиеся в 1980-1990 годы. По мнению специалистов, их творчество объединяет внимание к проблеме самопрезентации: авторы много и увлеченно рассуждают о своем опыте, страхах, травмах. Несколько десятков художников, среди которых Владимир Абих, Стас Багс, Ирина Дрозд, Денис Патракеев, Покрас Лампас, Леонид Цхэ, Ася Маракулина и другие. Картины, рисунки, скульптуры, видео, инсталляции и арт-объекты.

А я жду очередного блокбастера от директора санкт-петербургского «Манежа» Павла Пригара: выставка «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева». Она должна открыться 20 марта — я непременно съезжу и расскажу подробнее. Пока скажу, что около 150 работ 65 русских скульпторов с конца XVIII века по первые годы XX( то есть от Шибина и Козловского до Стеллецкого и Матвеева) выстроит в некую театральную композицию оперный режиссер Василий Бархатов.