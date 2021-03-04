Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о полноразмерных беспроводных наушниках Positive Vibration XL.

Российский рынок аудиоустройств недавно разбавил бренд House of Marley, имеющий прямое отношение к легендарному певцу регги. Среди основателей компании сын Боба Марли Роан. Но дело не только в кровном родстве, но и принципах, которые исповедует вендор.

Философия производителя базируется на уважении к музыке, природе и людям. Именно поэтому при создании своих наушников, виниловых проигрывателей и беспроводных колонок House of Marley использует возобновляемые, переработанные или перерабатываемые материалы. Разумное потребление ресурсов четко заметно, например, по частым вставкам из бамбука, а это одна из самых быстрорастущих культур. Кроме того, в продуктах House of Marley нередко встречаются силикон, бумага из вторичного сырья, органический хлопок. Такое трепетное отношение к природе или планете в конечном счете является заботой о благе самого человечества. Согласитесь, приятно.

А что с уважением к музыке? Это я выяснял на примере конкретных полноразмерных беспроводных накладных наушников Positive Vibration XL. Звук в них по-настоящему цепляет, точнее, крепко цепляет оголовье. Все, что между ушами, так сильно зажимается, что в этих наушниках можно не только качать головой под регги, но и отплясывать под максимально динамические треки. Производитель заверяет, что амбушюры из пенообразного наполнителя с эффектом памяти позволят комфортно слушать музыку много часов подряд. В моем случае это правда лишь наполовину: материал действительно комфортный, но из-за все того же давления оголовья заявка про несколько часов не выдерживает реальности. Особенно, если вы, как и я, носите очки. До аудиосоставляющей раньше этих эргономических трений и не дойти.

В первую очередь на Positive Vibration XL я, конечно, послушал — нет, не альбом Земфиры — а хиты Боба Марли. В итоге модель наушников может похвастаться отличной пассивной шумоизоляцией и хорошей стереопанорамой. Но величина или объем сцены при этом маленькие. И во всем спектре частот звук как будто искусственно зажат — довольно заметно — то же самое с громкостью. Проверил все что можно, результат прежний. Даже с учетом невысокой цены не могу отказаться от этих придирок. Возможно, проблема в конкретном образце. Подключения по проводу оставили ситуацию без изменений. Кстати, оба кабеля в комплекте Positive Vibration XL в приятной и долговечной синтетической оплетке.