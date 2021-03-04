Постпредом Калмыкии при президенте России назначен Андрей Картиев

Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о назначении Андрея Картиева на должность постоянного представителя республики при президенте России. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Ранее господин Картиев занимал пост советника главы Калмыкии.

Андрею Картиеву 34 года. С 2017 по 2019 год он работал директором компании «Финансовый консалтинг» (MoneyPay Payments). В 2020 году стал финалистом конкурса «Лидеры России». Имеет степень MBA бизнес-школы в Лондоне и обучается в Высшей школе государственного управления РАНХиГС. В ноябре должность постпреда Калмыкии при президенте России занимал Сангаджи Тарбаев. Он занимал ее с октября 2019 года.

Наталья Шинкарева